Одной из причин бунта ЧВК "Вагнер" могла стать болезнь Пригожина

Результаты расследования показывают, что Пригожин некоторое время страдал от рака желудка, в связи с чем был вынужден соблюдать строгую диету и отказаться от различных стимуляторов и алкоголя.

Журналисты "Проекта" взяли интервью у одного из бывших сотрудников "Вагнера". На вопрос о причинах мятежа в конце июня анонимный сотрудник заявил, что Пригожину было нечего терять.

Другое расследование "Проекта" на эту тему показывает, что бунт Пригожина можно объяснить его импульсивным характером.

По словам источника, близкого к "Вагнеру", Пригожин объяснил случившееся своим сотрудникам одним словом: "Психанул".

Как сообщалось, лидер ЧВК "Вагнер" ​​Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что наемники вошли в Россию из Украины и направляются в Москву с целью свержения российского военного руководства.

Наемники взяли под контроль Ростов-на-Дону и на пути к Москве вышли в Воронежскую и Липецкую области, при этом в Москве принимались меры по защите города. Однако вечером следующего дня Пригожин объявил, что его группа прекратила движение в сторону Москвы и собирается обратно.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков позже заявил, что "вагнеровцы" будут освобождены от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, а сам Пригожин переедет в Беларусь.