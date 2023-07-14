Кому-то после войны будет стыдно за саммит НАТО в Вильнюсе

НАТО хочет избежать войны с Россией

Дело не только в единстве альянса, которого нет по главному для Украины вопросу членства. Главная причина - опасения оказаться втянутыми в войну с Россией. Достаточно вспомнить, какой шок вызвал инцидент в ноябре 2022 года, когда в Польше на границе с Украиной упала ракета и погибли люди. Украина обвинила Москву, в столицах стран-членов НАТО несколько часов вытирали пот со лба и гадали, не приведет ли это к Третьей мировой войне. Оказалось, что это была ракета украинской ПВО, отражавшая российскую. Выдохнули.

Роман Гончаренко Фото: DW

Страны НАТО помогают Украине оружием, но делают это с постоянной оглядкой на Россию, которая периодически угрожает своими ядерными ракетами. Этот шантаж пусть и частично, но работает. В этом контексте стоит рассматривать опубликованные уже после саммита НАТО заявления главы МИДа РФ Сергея Лаврова о том, что, мол, Москва будет воспринимать поставки Украине истребителей F-16 "как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". Россия опасается появления у Киева таких самолетов и хочет остановить или замедлить пока еще даже не обещанные поставки. Запад ни в коем случае не должен поддаваться на этот очередной шантаж.

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