Кому-то после войны будет стыдно за саммит НАТО в Вильнюсе

После саммита НАТО в Вильнюсе Украина разочарована, дать отсчет вступлению в альянс не получилось. Но это не провал, после войны роли поменяются, считает Роман Гончаренко.
Вильнюс разочаровал. На саммите НАТО в столице Литвы, который завершился в среду, 12 июля, Украина надеялась добиться от НАТО формального приглашения или временных рамок своего вступления в альянс. Это была бы революция, историческое событие, беспрецедентное для НАТО. В том числе и потому, что речь идет о стране, которая уже второй год отражает нападение России - ядерной державы. Украина успешно противостоит российской агрессии во многом благодаря странам НАТО. Желание поскорее стать членом альянса, чтобы обезопасить себя от таких нападений в будущем, - главная и оправданная цель Киева.
Был ли шанс у Украины пойти в Вильнюсе дальше саммита в Бухаресте 2008, на котором Киев уже получил обещание о том, что страна станет членом НАТО, но без конкретной даты? Если такой шанс и был, то минимальный. Ключевая страна альянса - США - заранее дала понять, что время начать формализацию отношений еще не пришло. Президент Джо Байден открыто сказал об этом в интервью CNN. C его аргументами можно спорить, но так считают не только в Вашингтоне.
НАТО хочет избежать войны с Россией
Дело не только в единстве альянса, которого нет по главному для Украины вопросу членства. Главная причина - опасения оказаться втянутыми в войну с Россией. Достаточно вспомнить, какой шок вызвал инцидент в ноябре 2022 года, когда в Польше на границе с Украиной упала ракета и погибли люди. Украина обвинила Москву, в столицах стран-членов НАТО несколько часов вытирали пот со лба и гадали, не приведет ли это к Третьей мировой войне. Оказалось, что это была ракета украинской ПВО, отражавшая российскую. Выдохнули.
Страны НАТО помогают Украине оружием, но делают это с постоянной оглядкой на Россию, которая периодически угрожает своими ядерными ракетами. Этот шантаж пусть и частично, но работает. В этом контексте стоит рассматривать опубликованные уже после саммита НАТО заявления главы МИДа РФ Сергея Лаврова о том, что, мол, Москва будет воспринимать поставки Украине истребителей F-16 "как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере". Россия опасается появления у Киева таких самолетов и хочет остановить или замедлить пока еще даже не обещанные поставки. Запад ни в коем случае не должен поддаваться на этот очередной шантаж.
Украине стоит вспомнить слова Булгакова
В Киеве прекрасно знают об опасениях и различиях между восточно- и западноевропейскими, более сдержанными, членами альянса, которые связаны в том числе и со страхами немалой части избирателей. На фоне продолжающейся кровавой войны президент Украины Владимир Зеленский попытался надавить на ведущие страны НАТО, подняв своими заявлениями планку ожиданий очень высоко. Его поддерживали лидеры других стран и многие эксперты, но оказалось, что это так не работает.
Когда закончится война, и Украина в ней победит, а в этом нет сомнений, ситуация зеркально поменяется. НАТО будет стремиться к тому, чтобы Украина, с ее одной из самых сильных армий в Европе и бесценным опытом, стала членом альянса. Возможно, Украине стоит вспомнить совет уроженца Киева Михаила Булгакова из романа "Мастер и Маргарита": "Никогда и ничего не просите!". И там же: "Сами предложат и сами все дадут!"
Это не значит, что Украине нужно пассивно ждать приглашения в НАТО. Продолжать стучать в двери - правильно. Но, возможно, после Вильнюса стоит делать это спокойнее, с уверенностью в своей правоте и силе.
Вильнюс не стал прорывом, и кому-то будет стыдно за упущенный шанс ускорить вступление Украины в НАТО после войны. Но сейчас главное - долгосрочные поставки оружия. Это Зеленскому пообещали - в этом успех Вильнюса. Именно от этого зависит, когда первый саммит альянса пройдет в Киеве. История Украины в НАТО уже пишется.
Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW
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