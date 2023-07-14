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Последовательница культа Мэнсона вышла из тюрьмы после 53 лет заключения

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Молодая Лесли Ван Хаутен,
Молодая Лесли Ван Хаутен, Фото: AP/ TT NYHETSBYRÅN

Лесли Ван Хаутен, которая была последовательницей печально известного серийного убийцы Чарльза Мэнсона и помогала ему в убийстве двух человек, вышла из тюрьмы через 53 года. Женщину арестовали в 1969 году, когда ей было всего 19 лет, сообщает BBC.

73-летней Лесли Ван Хаутен было всего 19 лет, когда она присоединилась к так называемой "семье Мэнсона". Она участвовала в убийстве владельца продуктового магазина и его жены в Лос-Анджелесе.

Адвокат Ван Хаутен заявил, что она вышла из женской тюрьмы в Калифорнии и, скорее всего, будет приговорена к трем годам испытательного срока.

По словам адвоката, Ван Хаутен было трудно отделить себя от мышления культа и взять на себя ответственность за свои преступления.

Женщина несколько десятков лет посещала курсы терапии, в результате чего почувствовала вину и глубокое сожаление.

Первоначально она была приговорена к пожизненному заключению. В тюрьме она получила степень бакалавра и магистра и работала учителем для других заключенных.

Фото: AFP

Ранее Лесли Ван Хаутен уже выражала раскаяние в своих преступлениях и связях с Мэнсоном.

Чарльз Мэнсон, один из наиболее известных американских преступников XX века. Он приказал своим последователям совершить девять убийств и надеялся, что эти убийства приведут к расовой войне. Он умер в тюрьме в 2017 году.

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