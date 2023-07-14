Соседские клопы изводят жителей многоэтажки в Вецмилгрависе: что можно сделать?

Обсудить этот вопрос с самим соседом не выходит: "Антисоциальная личность. Он к себе водил все время каких-то непонятных людей - то ли наркоманов, то ли еще кого. Но это еще полбеды. Когда я уже начала находить клопов, мне стало не очень по себе. Вот здесь соседи сидят, смотрят, что происходит. Сообщили, что сосед вытряхивает этих клопов уже из носков. И я думаю - ну все, это только вопрос времени, когда это все ко мне переместится".