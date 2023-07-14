Соседские клопы изводят жителей многоэтажки в Вецмилгрависе: что можно сделать?

"У соседа завелись клопы и они уже начинают проникать в мою квартиру. Что делать?" - обратилась в редакцию Rus.LSM жительница дома на Калнгалес в Вецмилгрависе Алена. Программа Rus.LSM "Сегодня вечером" рассказывает, что можно попробовать сделать в данной ситуации.
Обсудить этот вопрос с самим соседом не выходит: "Антисоциальная личность. Он к себе водил все время каких-то непонятных людей - то ли наркоманов, то ли еще кого. Но это еще полбеды. Когда я уже начала находить клопов, мне стало не очень по себе. Вот здесь соседи сидят, смотрят, что происходит. Сообщили, что сосед вытряхивает этих клопов уже из носков. И я думаю - ну все, это только вопрос времени, когда это все ко мне переместится".
По словам соседей, жилец нигде не работает, постоянно находится дома, но двери никогда не открывает. Лишь через дверь заявляет, что у него дома клопов нет.
Программа обратилась в DzĪKS Ziemeļblāzma, чтобы узнать возможности решения проблемы. "В таких ситуациях советуем владельцам ближайших квартир, если они думают, что где-то есть эти насекомые, надо договориться между собой и пригласить сертифицированного специалиста. Можно связаться с управляющей компанией, получить рекомендации и необходимую помощь для этого", - заявила председатель правления DzĪKS Ziemeļblāzma Ольга Озерска.
Домоуправление также порекомендовало жильцам провести профилактические мероприятия в своем жилье. Оплата может быть из средств, которые жильцы платят за управление домом.
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