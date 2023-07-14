Стала известна причина смерти дочери Элвиса Пресли

Зарубежные СМИ сообщают, что Пресли умерла из-за непроходимости тонкой кишки из-за спаек (рубцов), возникших в ее организме после хирургии по снижению веса (бариатрической операции).

Отмечается, что женщина умерла вследствие естественных причин.

Лиза Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис внезапно скончался.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

Лиза Мари Пресли была замужем четыре раза.

В 1994 году она поженилась с певцом Майклом Джексоном, это произошло всего через 20 дней после развода с ее первым мужем - певцом Дэнни Кеогом. В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

В 2002 году она вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Четвертый брак Лизы Мари Пресли - с ее гитаристом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом - закончился разводом в 2021 году.

У нее было трое детей, один из которых (Бенджамин Кеог) покончил с собой в 2020 году.