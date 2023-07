Стала известна причина смерти дочери Элвиса Пресли

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел ее второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.