В Литве задумались об отказе от запрета рассказывать несовершеннолетним о ЛГБТК+

"Поскольку само решение еще анализировалось весной, мы не планировали и не выносили его на весеннюю сессию", - сказала министр в пятницу BNS.

Она также добавила, что в настоящее время готовится план действий, как реагировать на постановление ЕСПЧ.

"ЕСПЧ вынес свое решение в январе. Как всегда, разрабатывается план действий, как Литва будет оценивать это решение, какие действия - как регуляционные, так и индивидуальные - она может предпринять", - сказала Добровольская.

"Именно на этом плане действий и основывается крайний срок - конец июля, и одним из этих действий являются законотворческие меры", - добавила она.

Писательница Неринга Дангвиде Макате выиграла дело о публикации книги сказок для детей 9-10 лет "Янтарное сердце", в которой описываются однополые отношения.

Суд постановил, что Литва нарушила статью Европейской конвенции по правам человека о свободе самовыражения, ограничив распространение книги, и присудил 12 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, а также 5 тыс. евро в качестве судебных издержек.

Литовский эдукологический университет, опубликовавший сборник сказок в 2013 году, спустя несколько месяцев приостановил его распространение. Свое решение университет основывал на письме Службы инспектора по журналистской этике, в котором книга Мацате была признана вредной для детей младше 14 лет.

Впоследствии распространение книги было возобновлено, однако она была помечена предупреждением о том, что ее содержание может нанести вред детям до 14 лет.

Автор книги заявила, что в то время она подверглась дискриминации, и после неудачного обращения в литовские суды в 2019 году обратилась в ЕСПЧ.