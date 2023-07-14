В Литве задумались об отказе от запрета рассказывать несовершеннолетним о ЛГБТК+

Министерство юстиции Литвы предлагает исключить из закона положение о том, что информация о браках ЛГБТК+ оказывает негативное воздействие на несовершеннолетних.
Министерство юстиции разработало проект поправок к закону "О защите несовершеннолетних от негативного воздействия публичной информации", исключающих положение о том, что негативным воздействием на несовершеннолетних считается информация, "порочащая семейные ценности, пропагандирующая иную концепцию брака и создания семьи, чем та, которая закреплена в Конституции и Гражданском кодексе".
"Пришло время исправить ошибку в регулировании, которая привела к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего, что Литва нарушила статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода выражения мнения)", - написала министр юстиции Эвелина Добровольская на своей странице в Facebook.
"Я верю, что мы можем быть на шаг ближе к свободе и уважению и на шаг дальше, чем Венгрия (единственная страна ЕС, где действует аналогичное постановление)", - отметила она.
В пояснительной записке к проекту говорится, что отмена этого положения устранит возможность дискриминационных ограничений свободы самовыражения.
Считается, что поправка подготовлена во исполнение постановления ЕСПЧ от 23 января этого года по делу "Мацате против Литвы".
В феврале Министерство юстиции заявило, что не намерено в ближайшее время инициировать внесение изменений в закон.
"Поскольку само решение еще анализировалось весной, мы не планировали и не выносили его на весеннюю сессию", - сказала министр в пятницу BNS.
Она также добавила, что в настоящее время готовится план действий, как реагировать на постановление ЕСПЧ.
"ЕСПЧ вынес свое решение в январе. Как всегда, разрабатывается план действий, как Литва будет оценивать это решение, какие действия - как регуляционные, так и индивидуальные - она может предпринять", - сказала Добровольская.
"Именно на этом плане действий и основывается крайний срок - конец июля, и одним из этих действий являются законотворческие меры", - добавила она.
Писательница Неринга Дангвиде Макате выиграла дело о публикации книги сказок для детей 9-10 лет "Янтарное сердце", в которой описываются однополые отношения.
Суд постановил, что Литва нарушила статью Европейской конвенции по правам человека о свободе самовыражения, ограничив распространение книги, и присудил 12 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, а также 5 тыс. евро в качестве судебных издержек.
Литовский эдукологический университет, опубликовавший сборник сказок в 2013 году, спустя несколько месяцев приостановил его распространение. Свое решение университет основывал на письме Службы инспектора по журналистской этике, в котором книга Мацате была признана вредной для детей младше 14 лет.
Впоследствии распространение книги было возобновлено, однако она была помечена предупреждением о том, что ее содержание может нанести вред детям до 14 лет.
Автор книги заявила, что в то время она подверглась дискриминации, и после неудачного обращения в литовские суды в 2019 году обратилась в ЕСПЧ.
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