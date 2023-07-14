На ферме в Мадонском крае констатирована вспышка африканской чумы свиней

На объекте PVD проводит меры по контролю и локализации заболевания, а также эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут ликвидированы все 44 животных на этой ферме.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена карантинная зона. На фермах на на этой территории PVD усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

Чуть более двух недель назад первый в этом году случай АЧС был обнаружен на ферме в соседним с Мадонским Гулбенском крае. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.

В этом году AЧС была обнаружена у 301 дикого кабана в 23 регионах Латвии.

АЧС - очень опасное заболевание, и на свинофермах, где оно констатировано, приходится забивать все поголовье свиней.