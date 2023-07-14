В Риге не рекомендуется купаться в Хапака гравис и в озере Югла

Купаться в Хапака гравис в зоне активного отдыха в районе улицы Клейсту запрещено. На следующей неделе запланирован повторный отбор проб воды в этом месте.

В озере Югла анализы были неплохими, однако обнаружено цветение фитопланктона, поэтому купаться в этом озере не рекомендуется.

На других пляжах Риги качество воды хорошее.

В Риге восемь официальных пляжей - в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, на озере Бабелитис, на Кипсале, Луцавсале и в Луцавсалском заливе, а также в зоне отдыха у Кишэзерса.

Купание разрешено также в Кишэзерсе на улице Цимзес, на улице Эзермалас, 14, в Даугаве в районе Дарзини, на озере Веннэзерс, на озере Дамбьяпурва, на пляже Даугавгривы около улицы Флотес и напротив Рижских очистных сооружений, в Булльупе возле улицы Бирзес и в Болдерайском карьере.

По данным Рижской полиции самоуправления, самая теплая вода сегодня была в озере Бабелитис, где она прогрелась до +23 градусов, в Кишэзерсе и в Даугаве на Луцавсале и на Кипсале (+21).