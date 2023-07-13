В Юрмале снова можно купаться! На что стоит обращать внимание, приходя на пляж

На всех юрмальских пляжах сняли запрет на купание. Об этом свидетельствует список Инспекции здравоохранения, обновлённый 12 июля. Кроме того, теперь можно купаться и в озере Шуню в Даугавпилсе, пишет "Чайка".
6 июля Инспекция здоровья сообщила о том, что из-за высокой концентрации микроорганизмов, свидетельствующих о фекальном загрязнении, на некоторых пляжах Юрмалы нельзя или не рекомендуется купаться. Это могло привести к развитию инфекционных заболеваний кожи, слизистой оболочки или желудочно-кишечного тракта.
При этом сообщалось, что Инспекция здравоохранения призывает самоуправления в таких местах купания размещать для людей предупредительные таблички.
Однако читатели "Чайки", находившиеся в эти дни на одном из пляжей Юрмалы, купаться на котором было запрещено, не увидели там никаких предупреждающих знаков.
12 июля появилась информация о том, что микробиологические показатели качества воды на всех юрмальских пляжах пришли в норму - купаться можно. Но на будущее мы решили выяснить, как человеку, пришедшему на пляж, понять - можно на нём купаться или нет - как должны выглядеть предупреждающие знаки и кто должен отвечать за их установку. И на что ещё надо обращать внимание, чтобы понимать, можно ли заходить в воду в данном месте.
В Дубулты, Асари и Каугури снова можно купаться
В местах купания в Дубулты, Асари и Каугури микробиологические показатели воды соответствуют норме, поэтому Инспекция здравоохранения отменяет запрет на купание в этих местах, сообщила Инспекция 11 июля.
Специалисты Инспекции брали повторные пробы воды в этих местах после того, как 3-4 июля там же зафиксировали высокое микробиологическое загрязнение, не соответствующее гигиеническим требованиям.
В Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи и остальных юрмальских пляжах тоже разрешено плавать. Рекомендации не купаться в этих этих местах сняли в середине дня 12 июля.
Инспекция напоминает, что в купальный сезон они ведут усиленный надзор за 59 официальными пляжами. Следить за актуальной информаций качества воды можно на сайте Инспекции здравоохранения - vi.gov.lv.
О ситуации в других водоемах Латвии
В месте купания Лимбажского края - в Айнажи, в озере Шуню в Даугавпилсе и на острове Паста в Елгаве запрет на купание снят. Показатели качества воды в этих места также соответствуют норме.
Единственные места в Латвии, где на данный момент купаться не рекомендуется - в Салацгриве в Лимбажском крае и в Колке в Талсинском крае. Эта рекомендация сохранится до тех пор, пока не станут известны новые результаты лабораторных исследований воды из водоема.
Как понять можно ли купаться в том или ином месте? Ищите информационные знаки!
Закон о порядке создания, содержания мест купания и контроля качества воды предусматривает, что информационные знаки о запрете на купание или рекомендации не купаться должны выглядеть так:
Знак "Купаться запрещено"
Знак "Купаться не рекомендуется"
Есть четкие критерии, как эти знаки должны выглядеть. Оба информационных знака состоят из символа слева и надписи. Размер информационного знака должен быть не менее 200х400 мм. Высота букв на знаке должна быть не менее 15 мм. Пропорции и цвета информационного знака нельзя менять.
Размещать их должно самоуправление либо организация, которая ведет надзор за местом купания.
По словам специалиста Инспекции здравоохранения, если подобных знаков на пляже нет, значит купаться в нем можно. Например, одна читательница "Чайки" интересовалась можно ли плавать в Яундубулты, так как именно о них нигде нет информации, а на самом пляже не было никаких знаков. В Инспекции здравоохранения ответили - купаться можно.
Смотрите на флаги
Кроме того, на сайте Юрмальского самоуправления сообщается, узнать, разрешено ли купаться на данном пляже, можно узнать по цвету флагов:
- зелёный флаг - купаться безопасно;
- красный с желтым - за пляжем следят спасатели;
- желтый флаг - купаться опасно;
- красный флаг - купаться запрещено.
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