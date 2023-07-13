В Юрмале снова можно купаться! На что стоит обращать внимание, приходя на пляж

В местах купания в Дубулты, Асари и Каугури микробиологические показатели воды соответствуют норме, поэтому Инспекция здравоохранения отменяет запрет на купание в этих местах, сообщила Инспекция 11 июля.

Специалисты Инспекции брали повторные пробы воды в этих местах после того, как 3-4 июля там же зафиксировали высокое микробиологическое загрязнение, не соответствующее гигиеническим требованиям.

В Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи и остальных юрмальских пляжах тоже разрешено плавать. Рекомендации не купаться в этих этих местах сняли в середине дня 12 июля.

Инспекция напоминает, что в купальный сезон они ведут усиленный надзор за 59 официальными пляжами. Следить за актуальной информаций качества воды можно на сайте Инспекции здравоохранения - vi.gov.lv.

О ситуации в других водоемах Латвии

В месте купания Лимбажского края - в Айнажи, в озере Шуню в Даугавпилсе и на острове Паста в Елгаве запрет на купание снят. Показатели качества воды в этих места также соответствуют норме.

Единственные места в Латвии, где на данный момент купаться не рекомендуется - в Салацгриве в Лимбажском крае и в Колке в Талсинском крае. Эта рекомендация сохранится до тех пор, пока не станут известны новые результаты лабораторных исследований воды из водоема.

Как понять можно ли купаться в том или ином месте? Ищите информационные знаки!