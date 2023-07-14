Фото ⟩ Латвийские рэперы закатили большую вечеринку на территории Positivus

В пятницу, 14 июля, на Луцавсале в Риге проходит первый день фестиваля Positivus, на котором внимание зрителей привлекли и местные звезды хип-хопа.
Напомним, главный артист пятницы - Metro Boomin. Кроме того, на фестивале выступили представители местной хип-хоп сцены - Banda Banda, MC Apšaude, Элиза Легздиня и другие, собравшие большое количество публики.
Как уже сообщалось, хедлайнеры фестиваля - Metro Boomin и Сэм Смит.
Фестиваль Positivus проходит уже 15-й год. Это второй год подряд, когда мероприятие проходит на Луцавсале в Риге.
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