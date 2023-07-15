В Прейльском крае горел хлев с коровами, курицами и кроликами

Пожарным удалось спасти из огня 13 коров и телят, десять куриц и десять кроликов, а также защитить соседний жилой дом.

Общая площадь горения составила 270 квадратных метров.

Работы на месте происшествия пожарные закончили сегодня утром, в 7:30.

В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 50 вызовов - 19 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.