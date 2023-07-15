В Прейльском крае горел хлев с коровами, курицами и кроликами

В ночь на субботу, 15 июля, в Прейльской волости Прейльского края горело хозяйственное здание и хлев, в котором находились коровы, курицы и кролики, проинформировала агентство LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Пожарным удалось спасти из огня 13 коров и телят, десять куриц и десять кроликов, а также защитить соседний жилой дом.
Общая площадь горения составила 270 квадратных метров.
Работы на месте происшествия пожарные закончили сегодня утром, в 7:30.
В общей сложности за минувшие сутки VUGD получила 50 вызовов - 19 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, а семь вызовов были ложными.
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