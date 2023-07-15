Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о том, что задержала членов неонацистской группировки, готовивших убийство главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, передает "Интерфакс".
Видео ⟩ ФСБ якобы предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Что известно
"Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", - сообщили в ФСБ в субботу. Симоньян прокомментировала информацию о покушении словами "работаем, братья".
По данным спецслужбы, 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", которые вели разведку возле мест проживания и работы Симоньян и Собчак.
"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей (14 778 евро - прим. ред.) за каждое убийство", - заявили в ФСБ. В спецслужбе не уточнили число задержанных.
По словам представителей ФСБ, при обысках у задержанных были изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, "средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения".
Как заявили в спецслужбе, "СК России в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской".
Реакция Симоньян и Собчак
"Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу. Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то - это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор - зло, без всяких "но"", - написала Собчак в своем Telegram.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!", - написал в Telegram Симоньян (грамматика и пунктуация сохранены).
В российском МИД заявили, что спецслужбы РФ "не впервые" предотвращают покушения на Симоньян: "М.С.Симоньян на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против нее покушение украинских спецслужб", - говорится в сообщении в Telegranm-канале ведомства.
Подозреваемые
Позднее RT опубликовало видео допроса задержанного участника группировки "Параграф-88" за "подготовку убийства Симоньян и Собчак" (название "Параграф-88", отсылает к 14/88 - кодовому лозунгу белых националистов, в котором число 88 значит закодированное приветствие Heil Hitler!, т.к. H - восьмая буква в латинском алфавите). На записи мужчина представляется Михаилом Балашовым и утверждает, что он создал "неонацистскую группировку", после чего получил от украинских спецслужб заказ на убийство Собчак и Симоньян.
По словам мужчины, он "проводил разведку места жительства Симоньян", за что получил деньги, затем связался с "куратором", который обещал оставить ему автомат Калашникова и деньги. "Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужб", - рассказал он.
Издание "Важные истории" связалось с неонацистской организацией NS/WP, которая назвала задержанных "соратниками". "Задержали пятерых, одного отпустили, четверо будут арестованы. Про покушения - без комментариев", - сообщили в организации. В NS/WP, которую обвиняли в подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева, считают, что задержанных вынудят признаться в покушении при помощи пыток - такое сообщение появилось в закрытом Telegram-канале группировки, это заметил журналист "Медиазоны" Егор Сковорода.
"Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", - заявил представитель NS/WP изданию The Insider. Также представитель группировки назвал имена двух задержанных - Егор Савельев и Сергей Короленков.
Telegram-канал "Осторожно, новости" связался с представителями "Параграф-88", которые открыто отвергли обвинения в том, что группировка готовила покушения на журналисток. На вопрос журналистов о сотрудничестве с СБУ представители "Параграф-88" заявили, что не являются "заукринцами". "Друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был", - завили в группировке.
Следственный комитет РФ потребовал арестовать шестерых членов националистических организаций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. По данным принадлежащего Собчак проекта "Осторожно, новости", в Басманный суд доставили шестерых человек, в том числе Балашова. В числе других задержанных - 22-летний активист Егор Савельев из Рязани. Как пишет канал, ы 2018 году Савельев был задержан по обвинению в покушении на убийство. В 2019-м его арестовали, а позднее к этому делу прибавилось обвинение о призывах к "экстремизму". Как сообщает "Осторожно, новости", Савельев вышел на свободу в 2022 году.
Также по делу, по данным проекта, проходят люди с фамилиями Гусев, Емельянов, Захаров, Новик и Савельев. ТАСС сообщает, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
После задержания "Параграф 88" объявил о роспуске и переходе своих членов в другие организации, сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на соратников неонацистов. По данным собеседника The Insider из группировки NS/WP, "Параграф-88" просуществовал недолго и самораспустился до "покушения" "из-за грубого нарушения безопасности одним из участников".
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