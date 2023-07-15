Видео ⟩ ФСБ якобы предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Что известно

"Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", - заявил представитель NS/WP изданию The Insider. Также представитель группировки назвал имена двух задержанных - Егор Савельев и Сергей Короленков.

Telegram-канал "Осторожно, новости" связался с представителями "Параграф-88", которые открыто отвергли обвинения в том, что группировка готовила покушения на журналисток. На вопрос журналистов о сотрудничестве с СБУ представители "Параграф-88" заявили, что не являются "заукринцами". "Друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был", - завили в группировке.

Следственный комитет РФ потребовал арестовать шестерых членов националистических организаций, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. По данным принадлежащего Собчак проекта "Осторожно, новости", в Басманный суд доставили шестерых человек, в том числе Балашова. В числе других задержанных - 22-летний активист Егор Савельев из Рязани. Как пишет канал, ы 2018 году Савельев был задержан по обвинению в покушении на убийство. В 2019-м его арестовали, а позднее к этому делу прибавилось обвинение о призывах к "экстремизму". Как сообщает "Осторожно, новости", Савельев вышел на свободу в 2022 году.

Также по делу, по данным проекта, проходят люди с фамилиями Гусев, Емельянов, Захаров, Новик и Савельев. ТАСС сообщает, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

После задержания "Параграф 88" объявил о роспуске и переходе своих членов в другие организации, сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на соратников неонацистов. По данным собеседника The Insider из группировки NS/WP, "Параграф-88" просуществовал недолго и самораспустился до "покушения" "из-за грубого нарушения безопасности одним из участников".