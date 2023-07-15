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Видео ⟩ В лесу почти нет черники и грибов. Цены на рынке приближаются к рекордным

rus.tvnet.lv
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Лисички на рынке.
Лисички на рынке. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Лесных ягод и грибов в настоящее время очень мало, указывают грибники и собиратели ягод. Эксперты прогнозируют, что и в оставшееся лето нет большой надежды на хороший урожай, а цены на рынках приближаются к рекордным, сообщает передача Dienas ziņas.

Миколог Латвийского Национального музея природы Инита Даниэле признала: "В этом году кажется, что пока довольно плохо".

Есть несколько причин. Например, чернике помешали холода весной, когда замерзли цветы, а потом летом - затянувшаяся засуха.

"С грибами, на самом деле, [ситуация] может довольно быстро измениться, но опять-таки надо посмотреть, где идет дождь, потому что летом у нас эти дожди довольно локальные", - говорит Даниэле.

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