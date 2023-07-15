Задержанный музыкант о проведенной ночи в участке: "С чувством юмора у полиции все хорошо"

"Мы приехали играть с музыкантом Vēstnieks, и меня сразу задержали на парковке", - рассказывает барабанщик. "Я попал в Чиекуркалнс, 1-й временый следственный изолятор. Так я остался там на ночь. Там было очень грязно. Парень, который там был до меня на всех стенах и кроватях кириллицей написал: "Лаура Желве я тебя люблю". Туалетной бумаги не было. Мне был оставлен советский криминальный роман 1980-х годов - вырывай страницы и пользуйся! Предыдущий задержанный использовал эту книгу, чтобы как-то добраться до ламп, поджег страницы и сажей написал это любовное послание по всему потолку и стенам", - рассказывает Александр.