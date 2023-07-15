Фото ⟩ +32°, буря и град: воскресенье станет самым жарким июльским днем

Начиная с запада страны начнет увеличиваться количество облаков. Во второй половине дня и вечером во многих местах в западной и центральной частях страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, которые могут принести не только сильные дожди, но и град, и грозу.

Во второй половине дня в Курземе южный ветер сменится западным с кратковременными порывами до 13-18 метров в секунду. Под грозовыми облаками ветер может быть сильнее.

Ближе к вечеру температура воздуха в Курземе, а затем и на остальной территории Латвии понизится до +18...+23 градусов.

В Риге в воскресенье солнце прогреет воздух до +31 градуса. На западе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза с интенсивным дождем, градом и бурей. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце, особенно в период с 11:00 до 16:00 часов.

Галерея: Жара в Латвии