"Я никогда не был за Путина". Суд в Киеве отправил в СИЗО настоятеля Киево-Печерской лавры Павла; он отрицает обвинения в поддержке России

Митрополит заявляет, что готов поклясться на Библии в своей невиновности.

«Это все неправда. Я никогда не был за агрессора, я никогда не был за Путина», — сказал он.

«Меня называют „Паша-Мерседес“, но я уже не „Мерседес“, я уже „Тесла“, на постоянном заряде», — сказал Павел в зале суда, имея в виду электронный браслет, который ему пришлось долго носить и который, по его словам, постоянно разряжался.

Свое прозвище «Паша-Мерседес» священник получил в результате ряда журналистских расследований в отношении его благосостояния сомнительного происхождения.

Патриарх Московский Кирилл в субботу призвал глав церквей разных направлений и международные организации принять меры для защиты наместника Киево-Печерской лавры от уголовного преследования.

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — говорится в обращении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC

Новые доказательства

Новое подозрение Павлу следователи объявили 13 июля.