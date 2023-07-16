США направят истребители F-16 в Персидский залив

Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты отправят истребители F-16 в регион Персидского залива в выходные, чтобы усилить ударные самолеты A-10, которые патрулируют там более недели с тех пор, как Иран попытался захватить два нефтяных танкера.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что F-16 обеспечат воздушное прикрытие кораблей, проходящих через Ормузский пролив, и продемонстрируют военное присутствие США в регионе, чтобы удержать Иран от подобных действий.

ВМС США указали, что в обоих случаях иранские военные корабли отступили, когда к месту происшествия приблизился минный корабль американской эскадры McFaul.

Чиновник также сообщил, что США рассматривают существующие военные варианты снижения все более агрессивного поведения российских боевых самолетов в сирийском воздушном пространстве, что усложняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Чиновник отказался подробно рассказать о существующих военных решениях, но подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать летать над западной Сирией для выполнения миссий против "Исламского государства".