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США направят истребители F-16 в Персидский залив

rus.tvnet.lv
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Фото: South Korean Defence Ministry/AFP

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США объявил, что США увеличат количество своих воздушных патрулей в Ормузском проливе. Это делается для защиты кораблей от иранских атак, пишет AP.

Официальный представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты отправят истребители F-16 в регион Персидского залива в выходные, чтобы усилить ударные самолеты A-10, которые патрулируют там более недели с тех пор, как Иран попытался захватить два нефтяных танкера.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что F-16 обеспечат воздушное прикрытие кораблей, проходящих через Ормузский пролив, и продемонстрируют военное присутствие США в регионе, чтобы удержать Иран от подобных действий.

ВМС США указали, что в обоих случаях иранские военные корабли отступили, когда к месту происшествия приблизился минный корабль американской эскадры McFaul.

Чиновник также сообщил, что США рассматривают существующие военные варианты снижения все более агрессивного поведения российских боевых самолетов в сирийском воздушном пространстве, что усложняет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Чиновник отказался подробно рассказать о существующих военных решениях, но подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать летать над западной Сирией для выполнения миссий против "Исламского государства".

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