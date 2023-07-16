Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Севастополь

Всего было уничтожено семь беспилотников - в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари, сообщил Развожаев. Два дрона были сбиты средствами ПВО над акваторией Черного моря, заявило Минобороны РФ. "Еще пять БПЛА подавлено средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув целей, потерпели крушение", - говорится в сообщении министерства РФ.

В северной части Черного моря также были обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера. Развозжаев назвал их "надводными беспилотниками".

"В результате атаки, никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали", - подчеркнул Развозжаев.

Напомним, из аннексированного Крыма регулярно поступают сообщения об атаках беспилотников. Власти РФ обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона официально свою причастность не подтверждает.