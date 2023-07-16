ВСУ продвинулись в направлении Бердянска, армия РФ перешла в наступление на востоке

"Обстановка в направлении Мелитополя без изменений, в направлении Бердянска мы продвинулись более чем на километр вглубь обороны противника", - заявил в видеообращении пресс-секретарь Таврического направления Вооруженных сил Украины Валерий Шершень.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на востоке страны ухудшилась из-за наступления российских войск.

Уже вторые сутки российские войска наступают в направлении Купянска, идут тяжелые бои, позиции сторон меняются несколько раз в день, сообщил Маляр на платформе Telegram.

Она указала, что украинские войска постепенно продвигаются в направлении Бахмута, в особенности - на юге от города. Однако севернее Бахмута российские войска атакуют, а ВСУ удерживают позиции.

Между тем, в направлении Авдеевки и Марьинки противник продолжает наступление, но украинские войска не позволяют ему продвигаться, сообщила Маляр.