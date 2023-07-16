ВСУ продвинулись в направлении Бердянска, армия РФ перешла в наступление на востоке

Вооруженные силы Украины на юге страны сумели продвинуться на один километр в направлении Бердянска, на востоке российские войска перешли в наступление, заявили украинские официальные лица 17 июля.
"Обстановка в направлении Мелитополя без изменений, в направлении Бердянска мы продвинулись более чем на километр вглубь обороны противника", - заявил в видеообращении пресс-секретарь Таврического направления Вооруженных сил Украины Валерий Шершень.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на востоке страны ухудшилась из-за наступления российских войск.
Уже вторые сутки российские войска наступают в направлении Купянска, идут тяжелые бои, позиции сторон меняются несколько раз в день, сообщил Маляр на платформе Telegram.
Она указала, что украинские войска постепенно продвигаются в направлении Бахмута, в особенности - на юге от города. Однако севернее Бахмута российские войска атакуют, а ВСУ удерживают позиции.
Между тем, в направлении Авдеевки и Марьинки противник продолжает наступление, но украинские войска не позволяют ему продвигаться, сообщила Маляр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!