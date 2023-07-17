Умерла актриса и певица Джейн Биркин, муза Сержа Генсбура и законодательница мод

Песня была запрещена на радио в нескольких странах, а Ватикан осудил ее из-за откровенно сексуальную лирику, но в результате о Биркин и Генсбуре узнала международная аудитория.

Фото: Getty Images

В 1976 году Биркин снялась в одноименном откровенном фильме Генсбура, «Je t'aime moi non plus".

Пара оставалась вместе 12 лет, сохранив близость отношений и после расставания. Генсбур, который был на 18 лет старше Биркин, писал для нее песни еще многие годы. Он умер в 1991 году.

В 2020 году вышла книга дневников Биркин, в которых она рассказала, что интенсивный характер их отношений с Генсбуром проявлялся и через насилие.

Но она часто защищала Генсбура публично, в том числе и против обвинений в харасменте.

Актриса и певица Шарлотта Гинсбур с матерью Джейн Биркин Фото: Getty Images

На вопрос газеты Times об их образе жизни она сказала: «Я не знаю, легко ли было детям иметь мать, появлявшуюся голой в журналах, и отца, сжигающего 500-франковые банкноты. Я надеюсь, что-то было сделано правильно".

Пара разошлась в 1981 году, и Биркин продолжила свою актерскую и певческую карьеру, выпустив альбомы, в числе которых Baby Alone in Babylone в 1983 году и Amour des Feintes в 1990 году.

Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин Фото: Getty Images