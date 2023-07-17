Жена пожертвовала своему мужу почку: в больнице Страдиня проведена уникальная операция

Инесе рассказала, что у ее мужа Яниса какое-то время назад была диагностирована почечная недостаточность, в результате чего была удалена одна почка. Жизнь Яниса находилась под угрозой, и единственным способом, как спасти мужа, было провести операцию по пересадке почки.

После сообщения врача был начат поиск донора, который может пожертвовать Янису почку. Инесе признает, что совместимость ее органов и органов ее мужа было чудом, так как ни у кого другого из родственников так не было.

Руководитель центра урологии больницы им. Паула Страдиня Эгил Вятерс сообщил, что у урологов больницы Страдиня есть большой опыт проведения лапароскопических операций, но изъятие почки таким способом проводится впервые.

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