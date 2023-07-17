В Эстонии начинается очередной призыв в армию: установлен рекорд добровольцев

Департамент оборонных ресурсов Эстонии призывает 17–19 июля в Силы обороны свыше 2200 призывников, среди них 39 компаний друзей и 41 класс.

Как сообщила BNS гендиректор департамент Ану Раннавески, в этом году на срочную службу в армию в компании с друзьями или целым классом идут свыше 600 призывников, что свидетельствует о желании молодых людей сознательно планировать военную службу в своих жизненных планах и завершать ее как можно скорее и сделать это вместе.

Возможность пойти в армию в компании своих друзей впервые была предложена призывникам в июльском призыве прошлого года. Участвующие в проекте компании друзей получают право выбрать подходящее им время и место службы, а также вместе пройти базовый курс молодого солдата.

По словам Раннавески, позитивно и то, что все больше молодых людей добровольно идут на военную службу. "Процент молодых людей, которые добровольно начинают службу, продолжает расти, с этим июльским призывом рекордные 71 процент молодых людей начинают службу по собственной инициативе", — сказала Раннавески.

Служба по июльскому призыву длится 11 месяцев, в ее рамках и обучают будущих водителей и специалистов. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде дивизии, 2-й пехотной бригаде дивизии, батальоне тылового обеспечения дивизии, батальоне штаба и связи дивизии, артиллерийском дивизионе, командовании специальных операций, киберкомандовании, военно-морском флоте, военной полиции, и команде поддержки.

Большинство молодых людей, проходящих военную службу, имеют как минимум среднее образование и водительские права категории В.

В числе поступающих на военную службу в июле 36 женщин. Для прохождения военной службы прибудут также 11 молодых людей из зарубежных стран.

Основой обороноспособности Эстонии является подготовка резервной армии, которая начинается с военной службы. Во время службы в армии приобретаются базовые знания по обороне страны, учатся действовать как единая команда.

На военную службу призывают трижды в год. Следующий призыв состоится в октябре.