Примите к сведению! На некоторых участках ремонтируемых дорог придется провести до часа

Особенно долгое ожидание возможно на участке Видземского шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, однако этот участок можно объехать по региональным автодорогам P20 и P30. Также потребуется много времени на преодоление ремонтируемых участков дорог от Карсавы до Гребнево (A13), от Мадоны до Дзелзавы (P37), от Рижской окружной дороги (A4) до поворота на Тинужи (P4), от Валмиеры до Ренцены (P17 ), а также от Сталбе до Цесиса (P14).