Пн, 17.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

На Dobeles dzirnavnieks произошел пожар: огонь распространился на несколько этажей

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Производственное здание Dobeles dzirnavnieks
Производственное здание Dobeles dzirnavnieks Фото: Evija Trifanova/LETA

В Добеле в воскресенье на нескольких этажах горело производственное здание Dobeles dzirnavnieks, сообщает агентство LETA.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Сподрибас в Добеле в 7:08.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в семиэтажном производственном здании образовалось сильное задымление, огонь распространился на несколько этажей здания.

Работы по тушению осложнялись очень сложной планировкой здания, размещенными в нем устройствами и конструкциями, соединяющими этажи - по ним пламя распространилось и между этажами.

Ограничить распространение огня удалось в 12:48.

Площадь пожара составила 506 квадратных метров, горели конструкции здания, технические устройства и трубы.

Площадь возгорания на шестом этаже здания составила 200 квадратных метров, на пятом - 290 квадратных метров, на четвертом - 10 квадратных метров, на третьем - пять квадратных метров, на втором - один квадратный метр.

Для координирования работ по тушению был создан оперативный штаб.

К работам по тушению были привлечены около 30 пожарных с семью автоцистернами и автолестницей.

К 17 часам пожар был ликвидирован.

Кроме того, во второй половине дня в воскресенье был получен вызов на улицу Аглонас в Риге, где в пятиэтажном жилом доме горела квартира на втором этаже на площади в 20 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания эвакуировались 13 человек. Пожарные спасли еще двух человек, один из которых пострадал и был передан медикам.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх