На Dobeles dzirnavnieks произошел пожар: огонь распространился на несколько этажей

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Сподрибас в Добеле в 7:08.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в семиэтажном производственном здании образовалось сильное задымление, огонь распространился на несколько этажей здания.

Работы по тушению осложнялись очень сложной планировкой здания, размещенными в нем устройствами и конструкциями, соединяющими этажи - по ним пламя распространилось и между этажами.

Ограничить распространение огня удалось в 12:48.

Площадь пожара составила 506 квадратных метров, горели конструкции здания, технические устройства и трубы.

Площадь возгорания на шестом этаже здания составила 200 квадратных метров, на пятом - 290 квадратных метров, на четвертом - 10 квадратных метров, на третьем - пять квадратных метров, на втором - один квадратный метр.

Для координирования работ по тушению был создан оперативный штаб.

К работам по тушению были привлечены около 30 пожарных с семью автоцистернами и автолестницей.

К 17 часам пожар был ликвидирован.

Кроме того, во второй половине дня в воскресенье был получен вызов на улицу Аглонас в Риге, где в пятиэтажном жилом доме горела квартира на втором этаже на площади в 20 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания эвакуировались 13 человек. Пожарные спасли еще двух человек, один из которых пострадал и был передан медикам.