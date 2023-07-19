Знаки Зодиака с самым тяжелым характером - таких всего 3!

Скорпион

Скорпионы - очень жизнерадостные и страстные люди. Они так сильно заряжают своей энергией окружающих, что те просто не могут подолгу обходиться без них. Но с другой стороны - представители этого знака весьма вспыльчивые. Если что-то пойдет не так, как они того желали, то начнется безумие. Скорпионы готовы добиваться своего любыми способами. С ними опасно связываться, так как они могут быть и очень агрессивными.

Овен

Именно представители этого знака Зодиака чаще всего принимают импульсивные решения, о которых нередко потом и сами жалеют. Это их поведение разрушительно влияет не только на их жизнь, но и на состояние окружающих. А все потому, что Овны могут, не подумав, задеть чувства человека рядом или обидеть его, приняв решение за него или не спросив его мнения.

Близнецы

Близнецы нередко думают, что стоит лишь топнуть ножкой и все будет так, как они того пожелают. А если представители этого зодиакального созвездия не получают чего хотели, то начинают злиться и кричать. Более того, они могут устраивать драматические сцены на публике, что очень бесит близких. Кроме того, Близнецы привыкли во всем винить других.