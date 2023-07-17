Фото ⟩ Раймонд Вейонис с женой и другие гости фестиваля в Юрмале

С 15 по 23 июля в концертном зале "Дзинтари" проходит девятый "Юрмальский фестиваль", крупнейшее музыкальное событие лета, с десятью великолепными концертами, на которые соберутся превосходные латвийские и зарубежные музыканты.

15 июля на сцене выступил четырехкратный лауреат Большой музыкальной премии пианист Рейнис Зариньш и хорошо известный латвийской публике британский виолончелист Мэтью Барли. Музыканты уже несколько раз выступали вместе, восхищая публику как в Англии, так и в знаменитом амстердамском Concertgebouw.

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