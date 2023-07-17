Фото ⟩ Пропагандистка Симоньян предложила атаковать Тауэрский мост

Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором сказано, что Тауэрский мост можно считать "законной целью", если подтвердится, что нападение на Крымский мост было совершено с помощью британских спецслужб.

"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили при помощи британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По мне, так вполне" - написала пропагандистка.

Симоньян также предложила приравнять беспилотники к оружию.

"Всем ведь уже понятно, что беспилотники - это оружие. Вот и надо приравнять их к оружию со всеми вытекающими с точки зрения продажи и распространения", - добавила она.

Галерея: Атака на Крымский мост, 17 июля

Уже сообщалось, что на Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник, 17 июля, было остановлено движение - по информации местных властей, там произошло "чрезвычайное происшествие". По информации источников в Керчи, произошло два взрыва.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края", - написал глава российских властей Крыма Сергей Аксенов.

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщили ВВС источники в СБУ.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Добраться до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", - заявил источник в СБУ.