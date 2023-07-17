Бывшие партнеры по коалиции Рижской думы до сих пор критикуют друг друга

С другой стороны, заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") на сегодняшней пресс-конференции подчеркнул, что комиссия указывает на недостаточность доказательств совершения каких-либо нарушений.

Комиссия пришла к выводу, что невозможно оценить наличие и размер ущерба с помощью доказательств по делу. По мнению Кирсиса, это означает, что работа, проделанная исполнительным директором и его командой ранее, была никуда не годной, а по собранным ими материалам нарушений выявить не удается.

На завтра запланирована встреча бывших партнеров по коалиции Рижской думы для обсуждения будущего сотрудничества.

Глава фракции "Новое единство" в Рижской думе Олаф Пулкс сообщил агентству LETA, что, хотя изначально планировалась двусторонняя встреча с "Прогрессивными", "Новое единство" пригласит и других партнеров для проведения полноценной встречи, чтобы поговорить о работе и не тянуть время.

Как сообщалось, дисциплинарное дело в отношении должностных лиц департамента сообщения Рижской думы - исполняющего обязанности директора Яниса Вайводса и начальника управления транспортной инфраструктуры Андрея Уртанса - завершилось безрезультатно, и эти чиновники будут восстановлены в должности, сообщил исполнительный директор Рижской городской думы Янис Ланге сегодня на пресс-конференции.

Расследование потенциальных нарушений сначала велось под руководством Ланге, а затем по инициативе "Нового Единства" для этого была сформирована специальная комиссия.