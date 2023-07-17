Фото, видео ⟩ Дисциплинарное дело в Рижской думе закончилось без результатов, чиновники восстановлены в должности

Delna участвовала в заседаниях следственной комиссии, которых было всего два. В ходе этих встреч много обсуждалось о том, что еще нужно будет получить и уточнить в связи с обстоятельствами дисциплинарного дела, чтобы комиссия имела более полное представление о деле. Однако дополнительная информация не запрашивалась из-за нехватки времени.

По мнению Delna, работа следственной комиссии изначально была поставлена неправильно. Следственная комиссия после своего создания фактически начала расследование дела заново, проверяя уже установленные факты, подтвержденные подписью исполнительного директора Рижской думы, и времени у нее было мало.

По мнению Delna, следственной комиссии пришлось продолжать свою работу, оценивая вину и ответственность конкретных лиц, а не проверять законность постановления, тем более что члены комиссии не имеют предыдущего опыта ведения дисциплинарных дел.

Ланге заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, расследование имело бы другой результат, если бы его продолжил Кнокс.

Как сообщалось, 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс приказом исполнительного директора Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования.

Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки.

Этот вопрос пролил свет на разногласия между партнерами по коалиции - "Новым Единством" и "Прогрессивные/За".