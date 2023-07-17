В понедельник, 17 июля, в Рижской думе прошла конференция по поводу дисциплинарного расследования в отношении чиновников департамента сообщения. О результатах расследования СМИ проинформировал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
Фото, видео ⟩ Дисциплинарное дело в Рижской думе закончилось без результатов, чиновники восстановлены в должности
Видео: Конференция в Рижской думе по поводу дисциплинарного расследования
Галерея: Конференция в Рижской думе по поводу дисциплинарного расследования
Дисциплинарное дело в отношении должностных лиц департамента сообщения Рижской думы - исполняющего обязанности директора Яниса Вайводса и начальника управления транспортной инфраструктуры Андрея Уртанса - завершилось безрезультатно, и эти чиновники будут восстановлены в должности, сообщил исполнительный директор Рижской городской думы Янис Ланге сегодня на пресс-конференции.
Комиссия по дисциплинарному расследованию сообщила, что решение о применении дисциплинарного взыскания по двум возможным нарушениям не может быть принято, так как требуется дополнительная оценка обстоятельств дела, что не входит в компетенцию данной комиссии.
С другой стороны, по одному из выявленных нарушений - о выравнивании проседаний - комиссия считает, что ведомство ведет достаточный учет и имеет возможность фиксировать количество заложенного материала.
Учитывая вышеизложенное, Ланге принял решение о восстановлении Вайводса и Уртанса в должности с завтрашнего дня, 18 июля.
С другой стороны, Общество за открытость Delna сегодня опубликовало информацию о том, что отстранение советника исполнительного директора Мариса Кнокса от расследования дела путем создания комиссии было ненужным и неэффективным шагом.
Delna участвовала в заседаниях следственной комиссии, которых было всего два. В ходе этих встреч много обсуждалось о том, что еще нужно будет получить и уточнить в связи с обстоятельствами дисциплинарного дела, чтобы комиссия имела более полное представление о деле. Однако дополнительная информация не запрашивалась из-за нехватки времени.
По мнению Delna, работа следственной комиссии изначально была поставлена неправильно. Следственная комиссия после своего создания фактически начала расследование дела заново, проверяя уже установленные факты, подтвержденные подписью исполнительного директора Рижской думы, и времени у нее было мало.
По мнению Delna, следственной комиссии пришлось продолжать свою работу, оценивая вину и ответственность конкретных лиц, а не проверять законность постановления, тем более что члены комиссии не имеют предыдущего опыта ведения дисциплинарных дел.
Ланге заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, расследование имело бы другой результат, если бы его продолжил Кнокс.
Как сообщалось, 16 июня исполняющий обязанности директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник Управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс приказом исполнительного директора Ланге были отстранены от занимаемых должностей на время дисциплинарного расследования.
Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки.
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