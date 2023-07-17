Видео ⟩ Два лисенка умерли на глазах жительницы Екабпилса

Карина увидела, как мама-лиса приносит ужин для своих детенышей. Оказалось, что семейство лисиц избрало своим домом участок Карины - женщина обнаружила нору у края забора.

Идиллическая жизнь семьи лис закончилась трагедией, на глазах у Карины погибли два лисенка.

Она была сбита с толку, потому что перед смертью они вели себя нетипично. Женщина подозревает, что кто-то отравил животных или, что лисы были больны.

Карина не понимает, что будет дальше. Сотрудники муниципалитета приехали, собрали мертвых лисиц, но не проявили интереса к оставшимся двум животным.

Руководитель Управления развития Екабпилсского краевого самоуправления Илмарс Лукстс объяснил, что мертвых лисиц забрали на экспертизу.

Продовольственно-ветеринарная служба считает, что есть только небольшая вероятность, что это бешенство, поскольку с 2010 года это заболевание у лесных животных не выявляли.

Муниципалитет - это учреждение, которое может решить дальнейшую судьбу лисиц - убирать животных со двора Карины или нет. На данный момент принято решение, что животные останутся там, потому что одна из лисиц еще слишком мала, чтобы ее можно было переместить.

PVD напоминает, что нельзя трогать и перемещать мертвых птиц. При обнаружении мертвых диких птиц необходимо немедленно сообщить в местное самоуправление или сообщить в PVD.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu