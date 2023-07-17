В департаменте сообщения будет проведен аудит

Кирсис планирует поручить исполнительному директору города Янису Ланге и ревизионному управлению провести аудит в департаменте сообщения и разработать предложения по улучшению системы, пригласив компанию Latvijas valsts ceļi и других экспертов.

Кирсис также планирует встречу с государственным контролером для обсуждения этих вопросов и рассчитывает получить рекомендации.

С другой стороны, Ланге сообщил на пресс-конференции, что в течение месяца в департаменте сообщения уже разработана система контроля для учета объемов работ при ремонте проседаний дорог, а также разработаны принципы разделения работ на сегменты, чтобы исключить риск применения необоснованно завышенных цен.

Ланге подчеркнул, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, проявившими интерес к этому делу.

Ранее в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией агентству LETA сообщили, что в бюро поступила информация о возможных нарушениях в департаменте сообщения Рижской думы, и она изучается.