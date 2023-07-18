Фото, видео ⟩ В море на пляже в Царникаве нашли автомобиль с белорусскими номерами

Во вторник, 18 июля, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступила информация о джипе, находящемся в воде на пляже в Царникаве.
"При осмотре автомобиля утечки из него жидкости обнаружено не было. Государственная полиция сообщила Земгальскому региональному телевидению, что автомобиль, скорее всего, скатился в морскую воду ночью, расследование инцидента продолжается", - сообщает Латвийское телевидение.
Людей при этом в автомобиле не было, а у самой машины, по словам очевидцев, белорусские номерные знаки.
Сообщается, что по факту инцидента возбуждено дело об административном правонарушении. Водитель машины нарушил правила природного парка Piejūra, а также проигнорировал запрещающий знак. На данный момент организуется работа по извлечению автомобиля, которую должен реализовать ее владелец.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!