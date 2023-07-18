Эксперт: Украина в ближайшее время снова попытается атаковать Крымский мост

В ближайшее время Украина снова попытается атаковать Крымский мост, и попробует разрушить его железнодорожную часть, спрогнозировал агентству LETA глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш.
Россия "дрожит" за этот мост и делает все возможное для его защиты, а атака, произошедшая в минувшие выходные, в очередной раз "подорвала" их уверенность.
С военной точки зрения повреждена одна из артерий снабжения российской армии, но в то же время возможности России нельзя недооценивать, ведь помимо сухопутного коридора есть еще и паромное сообщение, а также железнодорожная часть моста.
"Похоже, задача была выполнена лишь частично, потому что целились и по железнодорожному мосту, который гораздо важнее автомобильного", - подчеркнул эксперт. Эксперт полагает, что в ближайшее время украинцы попытаются снова атаковать, и следующей целью станет железнодорожный мост, так как снабжение России в основном базируется на железной дороге.
Слайдиньш считает, что Украина имеет соответствующее оружие для уничтожения объектов инфраструктуры такого типа. "Похоже, что они могут попытаться использовать британские ракеты Storm Shadow или их французский аналог. Такие ракеты представляют собой вызов для российской ПВО, так как ракеты могут менять высоту и направление", - добавил эксперт.
Ракеты запускаются с самолетов, поэтому при подлете ближе к территории, контролируемой Россией, самолет подвергается опасности.
Эксперт уверен, что разрушение железной дороги приведет к еще более интенсивным действиям украинских вооруженных сил, а армия РФ не сможет полностью удовлетворить свои потребности.
Как сообщалось, после нескольких взрывов в ночь на понедельник, 17 июля, обрушился по крайней мере один пролет Крымского моста, после чего движение по нему было полностью остановлено. При взрыве моста погибла семейная пара, а их дочь находится в больнице.
Источники в рядах вооруженных сил сообщили интернет-изданию "Украинская правда", что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ) и ее военного флота.
Мост уже был поврежден в октябре 2022 года, когда на нем взорвался грузовик со взрывчаткой, после чего разрушились два автомобильных пролета. В то время также был поврежден близлежащий железнодорожный мост. Тогда погибли четыре человека.
Российские власти утверждали, что это была атака украинской армии, но Киев, по крайней мере официально, это отрицал.
Председатель СБУ Василь Малюк уже заявил, что Крымский мост является законной военной целью и что после войны он расскажет об уникальных секретных операциях, проведенных украинскими спецслужбами.
Галерея: Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 г.
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