Эксперт: Украина в ближайшее время снова попытается атаковать Крымский мост

Эксперт уверен, что разрушение железной дороги приведет к еще более интенсивным действиям украинских вооруженных сил, а армия РФ не сможет полностью удовлетворить свои потребности.

Как сообщалось, после нескольких взрывов в ночь на понедельник, 17 июля, обрушился по крайней мере один пролет Крымского моста, после чего движение по нему было полностью остановлено. При взрыве моста погибла семейная пара, а их дочь находится в больнице.

Источники в рядах вооруженных сил сообщили интернет-изданию "Украинская правда", что мост был разрушен в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ) и ее военного флота.

Мост уже был поврежден в октябре 2022 года, когда на нем взорвался грузовик со взрывчаткой, после чего разрушились два автомобильных пролета. В то время также был поврежден близлежащий железнодорожный мост. Тогда погибли четыре человека.

Российские власти утверждали, что это была атака украинской армии, но Киев, по крайней мере официально, это отрицал.

Председатель СБУ Василь Малюк уже заявил, что Крымский мост является законной военной целью и что после войны он расскажет об уникальных секретных операциях, проведенных украинскими спецслужбами.

Галерея: Последствия взрыва на Крымском мосту, 17 июля 2023 г.