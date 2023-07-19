Для RUS TVNET ⟩ Видеограф из Риги о работе с Little Big: "Илья и Соня очень позитивные"

Портал RUS TVNET узнал у Никиты, как ему работалось с Ильей Прусикиным и Соней Таюрской.

"Мы договорились с группой Little Big о съемке концерта на фестивале Positivus в Риге. Видео с концерта уже готово, ждем публикации видео в Instagram-группы. Пообещали, что чуть-позже его выставят. В съемках мне помогала моя девушка Лига Лаце - как второй оператор", - рассказал Никита Тарасов.

Он признался, что ранее сотрудничал со многими звездами. Это сотрудничество всегда было удачным, и группа Little Big не стала исключением:

"Илья и Соня очень позитивные и легкие в общении, они являются профессионалами своего дела, отдача на сцене на высшем уровне. Было очень приятно с ними поработать!".

Напомним, 15 июля на фестивале Positivus выступала группа Little Big.

Little Big своим выступлением не разочаровали зрителей. Соня Таюрская и Илья Прусикин зажгли Луцавсалу своими убойными хитами Give Me Your Money, Everybody, Hypnodancer, Faradenza, Skibidi, I'm OK и многими другими.

Галерея: Little Big на фестивале Positivus