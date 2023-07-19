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Для RUS TVNET ⟩ Видеограф из Риги о работе с Little Big: "Илья и Соня очень позитивные"

Раиса Смирнова
, Журналист RUS TVNET
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Никита Тарасов и Little Big
Никита Тарасов и Little Big Фото: https://www.instagram.com/neki6tsprod/

21-летний латвийский видеограф и продюсер Никита Тарасов поделился в соцсетях совместным фото с группой Little Big, которое он сделал во время их совместной работы на фестивале Positivus. 

Портал RUS TVNET узнал у Никиты, как ему работалось с Ильей Прусикиным и Соней Таюрской. 

"Мы договорились с группой Little Big о съемке концерта на фестивале Positivus в Риге. Видео с концерта уже готово, ждем публикации видео в Instagram-группы. Пообещали, что чуть-позже его выставят. В съемках мне помогала моя девушка Лига Лаце - как второй оператор", - рассказал Никита Тарасов

Он признался, что ранее сотрудничал со многими звездами. Это сотрудничество всегда было удачным, и группа Little Big не стала исключением:

"Илья и Соня очень позитивные и легкие в общении, они являются профессионалами своего дела, отдача на сцене на высшем уровне. Было очень приятно с ними поработать!". 

Напомним, 15 июля на фестивале Positivus выступала группа Little Big.

Little Big своим выступлением не разочаровали зрителей. Соня Таюрская и Илья Прусикин зажгли Луцавсалу своими убойными хитами Give Me Your Money, Everybody, Hypnodancer, Faradenza, Skibidi, I'm OK и многими другими.

Галерея: Little Big на фестивале Positivus

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