"Чувствую, что падаю". Житель Иманты по пути домой провалился в яму

"Как раз посмотрел на часы и чувствую, что падаю. Я затормозил руками. Смотрю, у меня нога там внизу, пытался вытащить себя второй ногой, вижу, что эта яма начинает проваливаться вместе со мной и я начинаю уходить глубже", - рассказал о неприятном инциденте житель Иманты.

К счастью, выбраться мужчине из ямы помогла женщина, которая подала ему руку и вытащила силой.

Мужчина позвонил в муниципальную полицию и сообщил о произошедшем, а его жена предупредила местных жителей в Facebook. Вскоре территория вокруг ямы была ограничена.

Член правления общества владельцев квартир Celtnieks Мария Лудане рекомендовала жителям не ходить по зеленой зоне.

"Мы не знали, что там будет яма. Мы разошлись по домам. Там был прорыв водопровода. Прорыв был, Rīgas ūdens отключил воду и все. Вода, которая была в трубе, шла в восьмой дом, в подвал. Мы не думали, что там будет яма", - сказала Лудане.

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