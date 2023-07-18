В Эстонии под носом у взрослых умер маленький мальчик, его тело нашла десятилетняя девочка

16 июля умер маленький мальчик. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь ребенка, утонувшего на пляже Вереви в Эльва, не удалось. Мальчика нашла в воде десятилетняя девочка, которая была в шоке от случившегося, пишет Rus.Postimees. "Она плакала и очень переживала за этого мальчика", - рассказывает мать девочки. Естественно, возникает вопрос, как мог произойти трагический инцидент на пляже с береговой охранной. "Трагические события всегда случаются при неблагоприятном стечении обстоятельств", - говорит представитель G4S.
В воскресенье на пляже Вереви в Эльва произошло трагическое событие: утонул семилетний мальчик. Tartu Postimees писал в понедельник, что в воскресенье около 17.20 к береговой охране обратилась обеспокоенная мать, сын которой пропал. Береговая охрана немедленно приступила к поискам ребенка, и мальчика нашли под водой примерно через четверть часа после предполагаемого времени исчезновения. Начались реанимационные мероприятия, и медики на реанимобиле доставили ребенка в больницу в Тарту, где он вечером скончался.
Сотни людей прокомментировали упомянутую статью в соцсетях, выразив глубочайшие соболезнования близким. Среди комментаторов была и Керстин, дочь которой нашла мальчика под водой в детском бассейне. "Моя десятилетняя дочь нашла этого мальчика под водой. Дочь выбежала из воды в панике и сообщила, что на дне кто-то есть. Только тогда береговая охрана отправилась искать этого бедного ребенка в воде", - написала она.
Керстин рассказала Elu24, что ее дочь нашла в воде бездыханного ребенка. Она сказала, что ее самой на пляже не было, а ее дочь была на пляже в Эльва со своей тетей. "Мы живем в Финляндии, но моя дочь сейчас с тетей в Эльва. Дочь купалась там со своей тетей. Я сама наблюдала за инцидентом по видеосвязи. Обычно моя дочь как скала, но тут я видела, как она плачет… Она была в шоке, она очень волновалась за этого мальчика", - рассказала Керстин.
Во вторник днем пляж Вереви был пуст, лишь несколько молодых людей прятались от дождя под крышей кафе. Две береговые спасательницы, которые находились в домике береговой охраны, не дежурили в воскресенье, когда произошла трагедия. Однако они говорили со своими коллегами и примерно знали место в детском бассейне, где был обнаружен мальчик.
Мальчик постарше прыгнул на спину?
В соцсетях утверждают, что есть вероятность, что ребенок утонул из-за того, что ему на спину прыгнул ребенок постарше. "Вы уверены, что этот ребенок утонул сам? Поскольку видели, что мальчик постарше прыгнул на спину погибшего ребенка, и потом этот ребенок так больше и не появился на поверхности воды. Правда это или нет, но так говорят некоторые дети, которые были поблизости", - написала женщина в комментариях.
"Таких данных у нас нет", - комментирует утверждение, что кто-то прыгнул на спину утонувшего мальчика, руководитель по коммуникации организующей береговую охрану на пляже Вереви AS G4S Eesti Максим Тууль. "Около 17.20 мать ребенка сообщила береговой охране о пропаже сына, после чего начались поиски ребенка. Другие дети, купавшиеся в озере, нашли мальчика под водой примерно через 15 минут после предполагаемого времени исчезновения. Береговая охрана вытащила ребенка из воды", - объясняет Тууль.
Помимо детской зоны, опасность представляет и вышка
На пляже Вереви бросается в глаза, что спасатели находятся у своего домика и оттуда следят за происходящим на пляже. Возникает вопрос, почему один из них не дежурит у детского бассейна, когда на пляже много людей и много детей в воде.
"Кроме детской зоны, опасными местами у озера Вереви являются вышка для прыжков и довольно длинная зона для купания по обеим сторонам моста. Вся территория лучше всего видна у пляжного здания. Кроме того, береговая охрана осуществляет как пешее патрулирование, так и патрулирование на лодке. Безусловно, то, что происходит в детском бассейне, очень важно, но помогать нужно всем", - поясняет представитель G4S.
Тууль также дал обзор событий на пляже Вереви за последние годы, исходя из которого нельзя сказать, что трагедии на пляже Вереви случаются часто. "Последнее серьезное происшествие произошло в 2020 году, когда в беду одновременно попали два иностранца-подростка. Оба были спасены", - говорит Тууль.
"В этом году береговая охрана G4S вытащила из озера Вереви 19-летнего юношу, у которого закончились силы, и без помощи береговой охраны ситуация могла закончиться печально. В 2016 году произошел несчастный случай, когда женщины, отправившиеся кататься по озеру на водном велосипеде, перевернулись, и одна из них не умела плавать. Береговая охрана вытащила женщину из воды, - говорит он. - Еще до этого G4S зарегистрировал несчастный случай в 2013 году, когда мальчик забирался на вышку и упал на платформу, а с нее уже в воду. Береговая охрана вытащила пострадавшего из воды, и была вызвана скорая помощь. Мальчик отделался синяком на бедре и испугом".
"Поэтому нельзя сказать, что в Вереви происходит чрезвычайно много несчастных случаев. В большинстве случаев береговой охране удается предотвратить худшее. Конечно, всем нам хочется, чтобы таких трагических случаев вообще не было", - говорит Тууль, добавляя, что трагические события всегда случаются при неблагоприятном стечении обстоятельств.
"Тут все-таки стоит напомнить родителям, что на пляжах установлено правило, согласно которому детям до 12 лет запрещается находиться на пляже без сопровождения взрослых. Родитель или другой взрослый, сопровождающий ребенка, также несет ответственность за безопасность ребенка. В случае со взрослыми самое опасное - распитие алкоголя на пляжах, в результате чего люди уже не могут адекватно оценить свои возможности", - говорит Тууль.
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