В Эстонии под носом у взрослых умер маленький мальчик, его тело нашла десятилетняя девочка

В воскресенье на пляже Вереви в Эльва произошло трагическое событие: утонул семилетний мальчик . Tartu Postimees писал в понедельник, что в воскресенье около 17.20 к береговой охране обратилась обеспокоенная мать, сын которой пропал. Береговая охрана немедленно приступила к поискам ребенка, и мальчика нашли под водой примерно через четверть часа после предполагаемого времени исчезновения. Начались реанимационные мероприятия, и медики на реанимобиле доставили ребенка в больницу в Тарту, где он вечером скончался.

Сотни людей прокомментировали упомянутую статью в соцсетях, выразив глубочайшие соболезнования близким. Среди комментаторов была и Керстин, дочь которой нашла мальчика под водой в детском бассейне. "Моя десятилетняя дочь нашла этого мальчика под водой. Дочь выбежала из воды в панике и сообщила, что на дне кто-то есть. Только тогда береговая охрана отправилась искать этого бедного ребенка в воде", - написала она.

Керстин рассказала Elu24, что ее дочь нашла в воде бездыханного ребенка. Она сказала, что ее самой на пляже не было, а ее дочь была на пляже в Эльва со своей тетей. "Мы живем в Финляндии, но моя дочь сейчас с тетей в Эльва. Дочь купалась там со своей тетей. Я сама наблюдала за инцидентом по видеосвязи. Обычно моя дочь как скала, но тут я видела, как она плачет… Она была в шоке, она очень волновалась за этого мальчика", - рассказала Керстин.