Президент ЮАР: арест Путина будет "объявлением войны"

Дипломатическая дилемма для властей ЮАР разыгрывается в суде, где ведущая оппозиционная партия Демократический альянс пытается заставить правительство задержать и передать Путина Международному уголовному суду, если он ступит на землю ЮАР.

Но в ответном письме под присягой Рамафоса назвал заявление окружного прокурора безответственным и заявил, что на карту поставлена ​​​​национальная безопасность.

"Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны", - сказал он.

"Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - добавил южноафриканский президент.

ЮАР добивается освобождения от выполнения требования суда на том основании, что проведение ареста может "угрожать безопасности, миру и порядку в государстве".

Представитель властей ЮАР в недавних интервью местным СМИ заявил, что правительство безуспешно пыталось убедить Путина не участвовать в саммите БРИКС.

Подписанные и первоначально обозначенные как "конфиденциальные", письменные показания президента ЮАР были опубликованы во вторник после того, как суд постановил обнародовать соответствующие документы.