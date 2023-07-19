Президент ЮАР: арест Путина будет "объявлением войны"

Задержание президента России Владимира Путина было бы равносильно объявлению войны России, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Дипломатическая дилемма для властей ЮАР разыгрывается в суде, где ведущая оппозиционная партия Демократический альянс пытается заставить правительство задержать и передать Путина Международному уголовному суду, если он ступит на землю ЮАР.
Но в ответном письме под присягой Рамафоса назвал заявление окружного прокурора безответственным и заявил, что на карту поставлена национальная безопасность.
"Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны", - сказал он.
"Рисковать и вступать в войну с Россией противоречит нашей конституции", - добавил южноафриканский президент.
ЮАР добивается освобождения от выполнения требования суда на том основании, что проведение ареста может "угрожать безопасности, миру и порядку в государстве".
Представитель властей ЮАР в недавних интервью местным СМИ заявил, что правительство безуспешно пыталось убедить Путина не участвовать в саммите БРИКС.
Подписанные и первоначально обозначенные как "конфиденциальные", письменные показания президента ЮАР были опубликованы во вторник после того, как суд постановил обнародовать соответствующие документы.
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