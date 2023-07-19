Натали Тумшевиц скрывала беременность. Имя отца ребенка не сообщается

"Мои самые близкие люди, друзья и знакомые знали, что я жду ребенка. В первые месяцы беременности мой живот был не таким большим и мне удавалось его скрывать, но в последние месяцы я не посещала светские мероприятия и не появлялась в обществе. Я больше времени проводила на свежем воздухе и в спокойной обстановке", - рассказывает в беседе с Kas Jauns Натали Тумшевиц.