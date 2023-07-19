Натали Тумшевиц скрывала беременность. Имя отца ребенка не сообщается

Певица, предприниматель и теннисистка Натали Тумшевиц сумела скрыть от общественности беременность. Оказалось, что она уже девять месяцев как стала мамой, пишет Kas Jauns.
"Мои самые близкие люди, друзья и знакомые знали, что я жду ребенка. В первые месяцы беременности мой живот был не таким большим и мне удавалось его скрывать, но в последние месяцы я не посещала светские мероприятия и не появлялась в обществе. Я больше времени проводила на свежем воздухе и в спокойной обстановке", - рассказывает в беседе с Kas Jauns Натали Тумшевиц.
Она признается, что быть мамой - большое счастье, ведь она давно хотела ребенка. Теперь знаменитость не хочет распространяться о своей личной жизни. Она только добавила, что малыш родился в любви.
Напомним, пандемия коронавируса положила конец четырехлетнему браку Натали Тумшевиц, покровительницы "Рижского бала", и Кристапа Эрглиса, бизнесмена, работающего в сфере медицины.
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