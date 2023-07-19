В Риге найден мертвый человек. Вероятно, сбитый трамваем

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, еще 23 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. Водитель DAF в аварии погиб.

За последние 24 часа в Латвии было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий.

Составлено 376 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 - о превышении скорости. Против пьяных водителей начато четыре административных и шесть уголовных дел.