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В Риге найден мертвый человек. Вероятно, сбитый трамваем

rus.tvnet.lv/LETA
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Трамвай в Риге
Трамвай в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В среду, 19 июля, в 5:27 утра в Риге на пересечении улиц Баускас и Неретас был найден мертвый человек, которого, вероятно, сбил трамвай. Точные обстоятельства аварии установит следствие.

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погибли два человека, еще 23 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. Водитель DAF в аварии погиб.

За последние 24 часа в Латвии было зарегистрировано 128 дорожно-транспортных происшествий.

Составлено 376 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 175 - о превышении скорости. Против пьяных водителей начато четыре административных и шесть уголовных дел.

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