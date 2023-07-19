Директор NVA: учиться нужно всю жизнь

По ее словам, обучение новым навыкам требует времени, но работодатели часто не хотят ждать, поэтому лучше всего обучаться этим навыкам, пока есть еще работа, а не тогда, когда человек уже "выпал" из рынка труда.

Симсоне напомнила, что в этой сфере NVA оказывает поддержку не только безработным, но и работающим.

На вопрос, существует ли на латвийском рынке труда эйджизм, или дискриминация потенциальных работников по возрасту, Симсоне ответила, что подтвердить это невозможно, так как допускается, что молодые люди со свежими знаниями могут быть более конкурентоспособны.

"Я придерживаюсь мнения, что это вопрос навыков, потому что то, как меняются технологии, насколько широко они входят на рынок труда. Практически нет отраслей, которые бы они не затронули, и важна способность людей адаптироваться к новым условиям, освоить новые навыки", - сказала Симсоне.

Среднестатистический соискатель работы - это женщина старше 50 лет со средним профессиональным образованием, сказала Симсоне. Она добавила, что по статистическим данным доля женщин среди безработных несколько увеличилась, достигнув 56%, при этом 40% всех ищущих работу составляют лица старше 50 лет, что совершенно прямо указывает на недостаточность навыков пожилых людей по сравнению с требованиями рынка труда.

Как сообщалось, уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на конец июня этого года составил 5,5% от экономически активного населения, что соответствует уровню месяцем ранее.