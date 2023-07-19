Организатор гастролей: Российскому артисту трудно выступить в Латвии

По словам Лочмеле, артист из России может выступать в Латвии только если у него есть ВНЖ и право на работу в Европе. В другом случае, артисту надо доказывать, что он выступает против агрессии РФ.

"Если у него этого нет, нужно запрашивать специально разрешение в PMLP [Управление по делам гражданства и миграции] и МИДе Латвии, прикладывая документы, что этот человек не поддерживает военные действия, что он осуждает то, что происходит в России", - рассказала Лочмеле.

По признанию Лочмеле, получить подобное разрешение на выступление в Латвии российскому артисту "очень сложно".

При этом и это еще не гарантия, что мероприятие состоится.

"Ты можешь все сделать: получить разрешение, оплатить аренду зала, начинать продавать билеты, но, если кто-то напишет "Почему этот человек, который раньше выступал в Мариинке, Большом театре, или еще где-то [теперь будет выступать в Латвии]”, мы не можем предсказать, как наше государство среагирует на эту ситуацию», - цитирует Rus.LSM слова Лочмеле.

Такая неопределенность несет для организатора большие экономические риски, отмечает Лочмеле.

При этом, в Латвии популярно то, что русской культурой, музыкой, исполнителями, актерами, утверждает она.

"Мы можем много раз привозить израильский театр, грузинский театр, мы можем привозить английский театр, но вопрос - насколько это будет здесь востребовано", - сказала Лочмеле в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор".

Эфир программы Латвийского радио-4 "Открытый разговор"