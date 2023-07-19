Новая услуга PMLP: заказать паспорт можно в одном отделении, а забрать в другом

С 19 июля граждане и неграждане Латвии смогут воспользоваться новой услугой.

Теперь можно будет подать документы на получение удостоверения личности в одном отделении PMLP, а получить в другом. Для этого надо будет указать желаемое отделение в заявлении на получении документа.

"Важнейшим приоритетом PMLP является предоставление клиентам удобных и современных услуг. С учетом отзывов клиентов, создана новая услуга. Паспорт или eID-карту можно оформить, например, в Даугавпилсе, а получить в 1-м отделении Риги", - сказала глава PMLP Майра Розе.

При оформлении документов и выборе одного из 29 отделений, обязательно нужно учитывать, что изменить сделанный выбор будет невозможно.

Также важно отметить, что в отделениях в Сигулде, Смилтене, Ливане и Краславе нельзя получить документы, оформленные в других местах, но документы, выданные в этих филиалах будут доступны в других отделениях.

Если паспорт или карта eID выдается в представительстве Латвии за границей, то получить его можно только в том же представительстве.

Эта услуга будет бесплатной, то есть, нужно будет оплатить только обычную госпошлину за выдачу паспорта или карты eID.

PMLP напоминает, что при замене нового паспорта или карты eID обязательно иметь при себе старые документы, удостоверяющие личность, которые нужно будет сдать в отделение.