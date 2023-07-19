Партия "Для развития/За!" сменила название

Сопредседатель PLI - член правления партии Движение "За!", исполнительный директор Мик Целминьш пояснил, что новое название PLI означает первые буквы партий, входящих в партийный союз - "За!" (Par), "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai) и "Рост" (Izaugsme).

С изменением названия закреплено еще в декабре принятое решение о том, что отныне каждая из партий объединения будет работать самостоятельно, пояснил Целминьш.

В августе "За!" начнет обсуждение возможности участия в выборах в Европейский парламент в следующем году. В настоящее время для партии не представляется реалистичным участие в выборах в Европарламент в составе партийного объединения, отметил Целминьш.

Он пояснил, что в объединении решаются административные вопросы и "оперативно обсуждается либеральная мысль", но совместная политическая деятельность не координируется.

Однако в состав правления PLI вошли два сопредседателя партийного объединения - Целминьш и член правления "Для развития Латвии" Артур Том Плешс, а также член правления Кекавской краевой думы и председатель "Роста" Юрис Жилко.

Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм объединение "Для развития/За!" получило менее 5% голосов избирателей - до попадания в Сейм нынешнего созыва объединению не хватило всего 250 голосов.