Ринкевич: ЧВК "Вагнер" в Беларуси увеличивает угрозу гибридной войны

"Мы не можем исключить какого-либо сценария гибридной войны, например, попытки использования миграции в качестве оружия, и мы знаем, что на обе наши страны, Латвию и Литву, влияют попытки режима [белорусского диктатора Александра] Лукашенко использовать миграцию в качестве оружия. Поэтому последуют попытки внедрить наемников, а также использовать их в этой гибридной войне. Следует учитывать все эти сценарии ", - сказал Ринкевич на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

В то же время Ринкевич признал, что у него нет доказательств конкретной угрозы, которую может вызвать переброска боевиков группы "Вагнер" в Беларусь.

Науседа, в свою очередь, указал, что серьезных причин, по которым вагнеровцы перебираются в Беларусь, нет, и их цель может измениться. "Их планы могут измениться в любой момент, и сам факт того, что эти группы находятся так близко к нашим границам, границам Латвии и Литвы, создает дополнительную опасность", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа заверил, что по мере роста числа наемников в Беларуси Литва примет дополнительные меры безопасности.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в понедельник, что прибытие наемников ЧВК "Вагнер" из России в Беларусь существенно не меняет ситуацию с безопасностью в регионе.

Интернет-издание "Беларускі Гаюн", которое следит за передвижением вооруженных сил в Беларуси, с выходных сообщает о прибытии туда наемников "Вагнера", согласившихся перебраться в Беларусь после неудавшегося переворота в России.