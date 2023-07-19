В Польше задержаны российские шпионы - они планировали взорвать поезд с оружием для Украины

В период с марта по июль польские спецслужбы задержали по обвинению в шпионаже 15 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщает Gazeta Polska, среди задержанных есть граждане России, Беларуси и Украины.

Издание утверждает, что задержанным давали задания из Москвы, а после их выполнения они получали вознаграждение в криптовалютах, которые затем обменивали на наличные деньги.

По данным Gazeta Polska, члены шпионской сети собирали информацию, фотографировали военные и гражданские объекты, распространяли "настроения, направленные против Украины и НАТО" и готовили "диверсионные акции", в том числе планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины.

"Поэтому первые задержания произошли именно сейчас, а не позже. Риск атаки был слишком велик, чтобы продолжать наблюдение за группой", - сообщил издания, знакомый с материалами дела, в которых всего 66 томов.

О задержании подозреваемых в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило еще в середине марта. Как сообщала польская радиостанция RMF FM, задержанные были "иностранцами из-за восточной границы". Подозреваемых задержали после того, как на железнодорожных узлах в Польше были обнаружены скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные онлайн. Камеры в числе прочего были установлены в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используют для поставок западного оружия в Украину.

В конце июня стало известно, что в Польше по подозрению в шпионаже также задержан российский хоккеист. По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебра, задержанный стал 14-м выявленным членом шпионской сети из России. По данным Gazeta Wyborcza, хоккеиста зовут Максим С. Sports.ru сообщал, что с 2021 года в составе команды "Заглебе" выступал 20-летний россиянин Максим Сергеев.