Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Мадару

Девушка 14 июля в 15 часов вышла из дома в Орге на по улице Рожу и до сих пор не вернулась. Возможно, она может находиться в Вецумниеки.

Приметы: рост 169 см, не худая, черные волосы до плеч, на руках - шрамы. Была одета в синие джинсы, темную рубашку и кроссовки Nike.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.