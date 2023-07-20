Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Мадару

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мадара Дзидра Гризле
Мадара Дзидра Гризле Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Мадару Дзидру Гризле 2007 года рождения.

Девушка 14 июля в 15 часов вышла из дома в Орге на по улице Рожу и до сих пор не вернулась. Возможно, она может находиться в Вецумниеки.

Приметы: рост 169 см, не худая, черные волосы до плеч, на руках - шрамы. Была одета в синие джинсы, темную рубашку и кроссовки Nike.

Полиция просит осмотреть фотографию девушки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх