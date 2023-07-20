Хит Сети: выражение лица новоиспеченного отца во время реальных родов

Аманда Рени (Amanda Renee) в своем Facebook-аккаунте опубликовала смелые фото с родов, на которых рядом с ней и малышом запечатлен отец новорожденного Брет (Brett). На снимках видно забавное выражение лица новоиспеченного отца. Вскоре эти фото стали вирусными.
На снимке запечатлен момент заключительного этапа родов, когда Брет держится за ногу своей подруги и смотрит на процесс взглядом, полным ужаса.
"Ты не видела все то, что видел я", - подписала фотографии Аманда, цитируя возлюбленного.
Тысячи комментаторов также подхватили настроение фото.
"Еще одна причина, почему мужчины не рожают", - пошутил один пользователь. Другая написала: "Бедный отец... Мой муж до сих пор не может об этом говорить, LOL". Кто-то же вовсе написал: "Есть вещи, которые стоило оставить приватными!".
У пары 8 июля родился третий ребенок - дочка Брэнли Мей Силс.
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