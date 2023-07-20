Хит Сети: выражение лица новоиспеченного отца во время реальных родов

На снимке запечатлен момент заключительного этапа родов, когда Брет держится за ногу своей подруги и смотрит на процесс взглядом, полным ужаса.

"Ты не видела все то, что видел я", - подписала фотографии Аманда, цитируя возлюбленного.

Тысячи комментаторов также подхватили настроение фото.

"Еще одна причина, почему мужчины не рожают", - пошутил один пользователь. Другая написала: "Бедный отец... Мой муж до сих пор не может об этом говорить, LOL". Кто-то же вовсе написал: "Есть вещи, которые стоило оставить приватными!".

У пары 8 июля родился третий ребенок - дочка Брэнли Мей Силс.