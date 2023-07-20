Из-за жары осенью с полок европейских магазинов может пропасть популярный продукт

По информации издания, примерно половина всех оливок в мире выращивается именно в Испании. Там сейчас стоит очень сильная жара и засуха.

Прогнозируется, что урожай этого года будет чуть лучше, чем в прошлом году, когда из-за засухи был собран самый плохой урожай за последнее десятилетие. Международный совет производителей оливкового масла прогнозирует, что в этом году в Испании удастся собрать 850 000 тонн оливок. В прошлом году этот показатель составлял всего 660 000 тонн, при том, что в нормальных условиях объем урожая достигал даже 1,3 миллиона тонн.

Глава крупнейшего в мире производителя оливкового масла Filippo Berio Валтер Жанре указал, что рост цен на оливковое масло неизбежен, принимая во внимание, что урожай оливок на очень низком уровне и в Италии с Португалией.

В 2022 году цены на оливковое масло фактически удвоились. Кроме того, есть опасения, что осенью Европа может столкнуться с нехваткой оливкового масла.

Как уже сообщалось ранее, Южную Европу охватила волна жары, в результате чего в ряде стран Средиземного моря температура воздуха превышает отметку в +40 градусов. Принимая во внимание жару и отсутствие осадков, под угрозой находятся урожаи нескольких сельскохозяйственных культур.