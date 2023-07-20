Бывший министр Гиргенс встречается с экс-супругой известного баскетболиста

С прошлого лета ходят слухи о том, что в жизнь Сандиса Гиргенса вошла особенная женщина. Бывшие коллеги говорили, что этой дамой стала Катрина Валтере, экс-супруга баскетболиста Сандиса Валтерса.

Теперь это подтвердилось. Недавно на фестивале в Саулкрасты, не смущаясь взглядов окружающих, бывший министр и его новая возлюбленная публично демонстрировали нежность и чувства во время концерта.

Катрина Валтере и Сандис Гиргенс Фото: Saulkrastu novada pašvaldība

После развода с отцом своей дочери Луизы Катрина Валтере состояла в серьезных отношениях с баскетболистом, играющим в НБА, Андрисом Биедриньшем, а затем жила со специалистом по охране окружающей среды Лиепайского порта Каспаром Понемецким, которому подарила сына Кристофера. В прошлом году их союз распался.

Вскоре после этого заговорили о том, что Катрину связывают романтические чувства с Сандисом Гиргенсом.

Напомним, у экс-министра есть сын Франческо от предыдущих отношений.

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