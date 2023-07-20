Находящиеся под санкциями автомобили класса люкс попадают в Россию и через Литву

Автомобили класса люкс, на которые относятся санкции, по-прежнему завозятся в Россию, и их транзит проходит в том числе и через Литву, выяснил отдел исследовательской журналистики LRT.
Как сообщает LRT, эти автомобили из Литвы ввозят в Россию через Беларусь и другие страны. В 2022 году из Литвы в Беларусь экспортировали легковых автомобилей на общую сумму 584 миллиона евро, и это в 3,5 раза больше, чем в 2021 году, когда их ввезли на 169 миллионов евро. В первом квартале этого года этот показатель уже превысил 200 миллионов евро.
Согласно данным таможенного департамента Литвы, в этом году из Литвы в Беларусь уже ввезено 30 тысяч легковых автомобилей, тогда как за весь прошлый год их было 33 тысячи.
В свою очередь в российском публичном пространстве достаточно много продавцов автомобилей, которые открыто заявляют, что единственный способ, как ввезти автомобили класса люкс в Россию, - это через Литву и Беларусь, и для этих целей используется в том числе и Клайпедский порт. LRT нашел в Telegram канал, в котором продаются автомобили класса люкс с литовскими транзитными номерами.
По словам заместителя директора Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы Андрюса Валейки, такой маршрут транспортировки автомобилей может считаться нарушением санкций.
Статистика свидетельствует, что в прошлом году из Литвы в Кыргызстан было экспортировано легковых автомобилей на 45 миллионов евро или примерно в 30 раз больше, чем в течение года в предыдущие годы. В свою очередь в Казахстан в прошлом году было экспортировано автомобилей на 31 миллион евро, что примерно в 20 раз больше, чем в предыдущие годы. Оба этих государства используются, чтобы экспортировать в Россию находящиеся под санкциями товары.
Устанавливая санкции против России за ее вторжение в Украину, в прошлом году Евросоюз запретил экспортировать в Россию товары класса люкс, в том числе икру, сигары, драгоценные камни и изделия из кристаллов, а также транспортные средства, рыночная стоимость которых превышает 50 000 евро.
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