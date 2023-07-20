Находящиеся под санкциями автомобили класса люкс попадают в Россию и через Литву

Статистика свидетельствует, что в прошлом году из Литвы в Кыргызстан было экспортировано легковых автомобилей на 45 миллионов евро или примерно в 30 раз больше, чем в течение года в предыдущие годы. В свою очередь в Казахстан в прошлом году было экспортировано автомобилей на 31 миллион евро, что примерно в 20 раз больше, чем в предыдущие годы. Оба этих государства используются, чтобы экспортировать в Россию находящиеся под санкциями товары.